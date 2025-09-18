Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Arezzo
Cronaca
18 set 2025
REDAZIONE AREZZO
Carlo Calabrò per un "serata in giallo" alla libreria Feltrinelli

Per approfondire:

Per la serie di incontri in Libreria Feltrinelli ad Arezzo arriva Carlo Calabrò per un "serata in giallo". Oggi sarà possibile incontrarlo in un doppio appuntamento: alle 16 sarà ospite del Comune di Castiglion Fiorentino con la Biblioteca Comunale e il gruppo di lettura "Unitre", interverrà l’Assessore Massimiliano Lachi. Mentre stasera alle 21 farà una presentazione ad Arezzo alla Libreria Feltrinelli in via Garibaldi 107, dove i moderatori saranno Andrea Chiarini, Barbara Fabbroni e Gabriele Grazi.

Il libro "Meccanica di un Addio", edito da Marsilio, è uno dei più interessanti gialli italiani degli ultimi mesi, in corso di traduzione in molti paesi. Il thriller "Meccanica di un Addio" racconta come per l’ingegner Florian Kaufmann, nato e cresciuto nella prevedibile tranquillità della Svizzera, l’animale più pericoloso dell’Amazzonia non è né il caimano, né il giaguaro. Kaufmann ha un problema soprattutto con gli esseri umani, e in particolare con quelli del minuscolo villaggio brasiliano di Araxá do Oeste, dove il suo sogno d’impresa ecologica ed etica si sta rivelando un probabile fallimento. E proprio quando sembra che gli affari possano finalmente andare per il verso giusto, i suoi progetti vengono stravolti, costringendolo a barcamenarsi tra poliziotti incapaci, concorrenti senza scrupoli, zelanti assicuratori e una rete di criminali pronta ad assoldarlo. O forse a farlo fuori. La logica, in Brasile, raramente è lineare.

La ricerca della verità porterà Kaufmann a riconsiderare le sue scelte personali e professionali, obbligandolo a riesaminare i suoi principi morali e ad accettare i suoi limiti e le sue debolezze; e, infine, a fare una scelta radicale e risolutiva. Un originale e avventuroso thriller nella foresta amazzonica, tra conflitti ambientali, inganni, dilemmi morali e sviluppi imprevedibili. Carlo Calabrò è un bioingegnere che ha lavorato per anni in Brasile nella foresta amazonica, e racconta quindi quasi in presa diretta alcuni dei temi di maggior attualità. Ingresso libero per una serata divertente.

