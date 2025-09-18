Autolinee Toscana, revocato lo sciopero

Mattia mantiene le promesse
CronacaAutolinee Toscana, revocato lo sciopero
18 set 2025
REDAZIONE AREZZO
Lo sciopero era stato indetto per il 22

Autolinee Toscane

Autolinee Toscane

Arezzo, 18 settembre 2025 – Autolinee toscane informa che è pervenuta per il giorno 22 settembre 2025 REVOCA di adesione da parte di USB Lavoro Privato e CUB Trasporti per il Trasporto Pubblico locale agli scioperi nazionali generali di tutti i settori pubblici e privati di 24 ore proclamati uno da CUB Confederazione Unitaria di Base, ADL Varese Associazione Difesa Lavoratrici e Lavoratori di Varese e SGB Sindacato Generale di Base congiuntamente e l’altro da USB Unione Sindacale di Base.

