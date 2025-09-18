Petrucci (FdI): “Grande successo con Bignami, un entusiasmo che spinge il cambiamento”

Arezzo, 18 settembre 2025 – Grande partecipazione ieri sera ad Arezzo, alla Terrazza di Fraternita in Piazza Grande, per l’incontro con l’on. Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati.

Una serata intensa, che ha visto la presenza di tanti cittadini, simpatizzanti e militanti accorsi per ascoltare e confrontarsi sulle sfide future della Toscana.

“Ringrazio di cuore l’on. Bignami per aver scelto di essere con noi ad Arezzo e tutti gli organizzatori che hanno reso possibile una serata così bella e partecipata – dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Simona Petrucci, commissario provinciale di Fratelli d'Italia –.

L’entusiasmo e la voglia di cambiamento che si respiravano in piazza sono la conferma che con Alessandro Tomasi la Toscana può davvero voltare pagina dopo anni di cattiva amministrazione. La gente sente che questa storica occasione è a portata di mano e che Fratelli d’Italia ha la forza, la serietà e la concretezza per esserne protagonista.

Questo calore e questa partecipazione sono il segnale più bello: i toscani vogliono una Regione nuova, più giusta e più vicina ai cittadini, e la costruiremo anche insieme ai nostri candidati, che in questi giorni stanno presidiando il territorio con l'obiettivo di far conoscere i programmi e i valori che sono alla base del nostro impegno”.