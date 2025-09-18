Il Pd di Terranuova. “Sosteniamo convintamente la candidatura di Boni”

Arezzo, 18 settembre 2025 – Il Partito Democratico di Terranuova Bracciolini ha ribadito il proprio sostegno alla candidatura di Filippo Boni alle prossime elezioni regionali, in programma il 12 e 13 ottobre. Una scelta che, spiegano dal Pd, nasce dalla volontà di offrire al Valdarno una voce forte e rappresentativa all'interno delle istituzioni regionali, considerata un'occasione significativa per costruire politiche in grado di valorizzare le risorse economiche, sociali e culturali del territorio. Il Partito Democratico terranuovese sottolinea come i valori che caratterizzano la candidatura di Boni – la cultura, la passione amministrativa e un solido legame con il Valdarno – siano pienamente condivisi dalla comunità democratica locale. La convinzione è che queste qualità, uniscono un approccio improntato a serietà, competenza e spirito di servizio, permettono di interpretare in maniera concreta e costruttiva i bisogni e le aspettative dei cittadini.