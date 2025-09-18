Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Arezzo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 17 anniAggressione fabbricaMuore nel boscoViolenza sessuale GubbioCosti elezioniCarla Cappelli
Acquista il giornale
CronacaIl Pd di Terranuova. “Sosteniamo convintamente la candidatura di Boni”
18 set 2025
MARCO CORSI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Arezzo
  3. Cronaca
  4. Il Pd di Terranuova. “Sosteniamo convintamente la candidatura di Boni”

Il Pd di Terranuova. “Sosteniamo convintamente la candidatura di Boni”

L'Unione Comunale ribadisce l'appoggio all'attuale vice sindaco di Cavriglia per la corsa alle regionali.

Filippo Boni

Filippo Boni

Arezzo, 18 settembre 2025 – Il Partito Democratico di Terranuova Bracciolini ha ribadito il proprio sostegno alla candidatura di Filippo Boni alle prossime elezioni regionali, in programma il 12 e 13 ottobre. Una scelta che, spiegano dal Pd, nasce dalla volontà di offrire al Valdarno una voce forte e rappresentativa all'interno delle istituzioni regionali, considerata un'occasione significativa per costruire politiche in grado di valorizzare le risorse economiche, sociali e culturali del territorio. Il Partito Democratico terranuovese sottolinea come i valori che caratterizzano la candidatura di Boni – la cultura, la passione amministrativa e un solido legame con il Valdarno – siano pienamente condivisi dalla comunità democratica locale. La convinzione è che queste qualità, uniscono un approccio improntato a serietà, competenza e spirito di servizio, permettono di interpretare in maniera concreta e costruttiva i bisogni e le aspettative dei cittadini.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata