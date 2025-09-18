Teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova. Al via i corsi di teatro a cura di KanterStrasse

Arezzo, 18 settembre 2025 – Formazione, passione e creatività sul palcoscenico Tornano al Teatro Auditorium Le Fornaci i laboratori di formazione teatrale curati dalla compagnia KanterStrasse Teatro, un’occasione per avvicinarsi all’arte della recitazione e viverla come esperienza di crescita, espressione e comunità. «Crediamo che il teatro sia uno spazio necessario per crescere, comunicare e creare comunità – afferma il direttore Simone Martini –. Quest’anno abbiamo lavorato per rendere la nostra offerta ancora più accessibile, variegata e capace di rispondere ai bisogni di chi vuole avvicinarsi o approfondire il mestiere dell’attore. Le iscrizioni sono già aperte ed il nostro team non vede l’ora di incontrare tutti gli allievi nella prima giornata di lezioni, lunedì 6 ottobre». I corsi, aperti a tutte le fasce d’età, saranno condotti da Simone Martini, Monia Baldini, Miriam Calautti e Fernanda Gonzalez.