Leo Turrini
Arezzo
CronacaFimer dà energia alla festa del perdono di Terranuova Bracciolini
18 set 2025
REDAZIONE AREZZO
Fimer dà energia alla festa del perdono di Terranuova Bracciolini

Dal 26 al 30 settembre 2025, la piattaforma Power è protagonista nello showroom di ND Consulting

Fimer

Fimer

Arezzo, 18 settembre 2025 – FIMER, player globale nel settore degli inverter solari, è presente alla 411ª edizione della Festa del Perdono, un evento storico, profondamente vivo e sentito dalla comunità, che ne incarna l’identità stessa.

Nello showroom di ND Consulting, partner specializzato nell’assistenza, installazione e manutenzione degli impianti fotovoltaici domestici, sarà allestito un corner dedicato alla piattaforma Power di FIMER: la soluzione per applicazioni residenziali composta dall’inverter ibrido monofase PowerUNO e dal sistema di accumulo PowerX.

FIMER è orgogliosa di essere un punto di riferimento per il territorio locale e italiano, portando innovazione e affidabilità nel settore energetico, e invita tutti i visitatori a scoprire da vicino la Power Platform: dal 26 al 30 settembre allo showroom di ND Consulting in Piazza Unità Italiana, 35, Terranuova Bracciolini.

