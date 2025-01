Carabinieri e ufficio postale. Le sedi tornano a Ponticino dopo sei anni di stop

Stazione di Carabinieri e ufficio postale torneranno ben presto a disposizione della piccola comunità di Ponticino. Non si possono azzardare date certe per il ritorno di due servizi davvero essenziali per i residenti ma ormai ci siamo, questione di qualche settimana e il tutto tornerà alla completa normalità a distanza di quasi sei anni, momento in cui nel 2019 l’immobile che ospitava sia i carabinieri che le poste fu dichiarato inagibile per un problema statico sul tetto che costrinse l’allora primo cittadino Simona Neri a chiudere il tutto.

In questi anni di acqua ne è passata tanta sotto i ponti, dopo conferme più o meno certe ecco che siamo praticamente a un passo dal restituire ai cittadini due servizi importanti nell’ambito giornaliero, soprattutto le poste il cui primo punto più vicino è Pergine non troppo facile da raggiungere, soprattutto dalle persone anziane, per la mancanza di mezzi pubblici. Varie, nel corso degli anni, sono state le proteste ma ora manca poco e anche l’attuale primo cittadino Jacopo Tassini esprime soddisfazione per la felice riuscita del tutto: "Dopo molti anni di assenza finalmente la frazione di Ponticino tornerà a ospitare due servizi che i residenti chiedevano a gran voce. Per i carabinieri credo sia davvero questione di giorni, i locali sono pronti e dalla stazione di Pergine che rimarrà comunque attiva stanno portando tutti i faldoni e quello che serve per poter riprendere la normale attività. Non posso sbilanciarmi su di una data esatta ma credo che nel giro di due settimane possano ritornare a essere in pianta stabile a disposizione della comunità".

Più lunghi, ma di poco, i tempi del ripristino del servizio postale: "Non siamo avanti nei tempi come per la stazione dei Carabinieri ma anche qui è tutto pronto, il mobilio è presente nella struttura e sicuramente anche questo servizio tornerà attivo nel giro di poche settimane. Le poste peraltro stanno pagando l’affitto dei locali, è anche loro premura arrivare quanto prima a una soluzione. Anch’io sto cercando con i responsabili di poter accelerare i tempi più possibile, ci sono stati dei disagi non indifferenti in questi anni per usufruire dei servizi postali ma finalmente siamo arrivati al punto che tutti noi auspicavamo".

Poste e Carabinieri, proprio come era nel 2019, saranno presenti all’interno dello stesso immobile che, non appena sarà firmata la convenzione, ospiterà anche l’ASL con un punto prelievi che, fino a oggi, pur essendo presente a Ponticino, era garantito in un altro stabile molto meno funzionale di quello che tornerà a disposizione degli abitanti. L’inizio del nuovo anno ha finalmente portato novità decisamente piacevoli.

