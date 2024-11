Capolona, rifiuti :da un incontro una riprogrammazione per risolvere criticità

Arezzo, 13 novembre 2024 – L’Amministrazione Comunale di Capolona ha tra i suoi obbiettivi primari l’attenzione all’ambiente, in cui si inserisce il servizio dei rifiuti, così continuano gli incontri con ATO e SEI per guardare alle criticità e cercare soluzioni.

“Il Comune da una parte lavora sul continuo monitoraggio dell’abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti, dall’altro cerca di dare al cittadino attraverso Ato e il gestore a cui è affidato il servizio , postazioni di raccolta idonee , ma continuando anche a richiedere da anni un contributo per quei comuni virtuosi che hanno raggiunto percentuali alte di differenziata, grazie ai cittadini virtuosi, ai quali è giusto restituire agevolazioni per l’impegno messo“ afferma il Sindaco Mario Francesconi, reduce, con l’Assessore Daniele Pasqui , da un incontro in Provincia con Ato e Sei Toscana.

“Con questo momento di confronto rimane da parte del Consiglio direttivo di ATO l'impegno di presentare in Regione richieste di contributi per gli enti con un’ alta percentuale di raccolta differenziata a titolo di agevolazione TARI per il cittadino.”

L’Amministrazione Comunale è consapevole che il conferimento dei rifiuti nei cassonetti e in piccole postazioni nelle località ha bisogno di attenzione sia nel funzionamento delle attrezzature sia per il ritiro dei rifiuti da parte del gestore per salvaguardare il servizio di raccolta che oggi sfiora circa l’ 80% di differenziata e favorire il cittadino in questo suo impegno nel differenziare .

L’Assessore Daniele Pasqui fa presente che ”in questo incontro abbiamo chiesto un controllo più accurato dei contenitori di conferimento rifiuti , per quanto riguarda guasti e usura, in modo particolare per i bidoni stradali di prossimità inseriti nel territorio nel 2019 , una criticità riconosciuta da ATO con SEI Toscana che quindi effettuerà continui controlli oltre a formulare una adeguata manutenzione periodica, in particolare il gestore SEI si impegna a fare una accurato monitoraggio delle calotte dell'indifferenziato e nel caso sostituire i bidoni non più funzionanti.”

I cittadini di Capolona sono sempre stati molto virtuosi e attenti tanto da comunicare al Comune l’accumulo di rifiuti dovuto a malfunzionamento delle attrezzature , dall’incontro è emerso l’impegno del gestore a questo tipo di monitoraggio attraverso la segnalazione dei propri addetti ( autisti - operatori - cooperative).

“Nell’incontro abbiamo parlato anche della riorganizzazione del servizio” commenta Mario Francesconi” il consiglio direttivo di ATO, verificherà con i Comuni , che hanno in previsione la riorganizzazione della raccolta, se vi sono difficoltà se non indecisione nel portare avanti la propria strategia di raccolta, nel caso vi fossero rallentamenti proporrà a SEI di privilegiare il comune di Capolona nella riorganizzazione che è prevista nel 2026.Comunque “afferma il Sindaco”

Il comune di Capolona , insieme al gestore Sei , si impegna , appena sarà possibile avere una data certa di trasformazione, a rivedere la progettazione del servizio valutando e studiando la sostituzione dei contenitori della prossimità con l'introduzione del porta a porta nelle zone dove i camion più grandi non potranno arrivare.”