Capolona e Subbiano, incontrano le generazioni Z

Arezzo, 14 novembre 2023 – “Per avvicinare le famiglie e la cittadinanza al problema del disagio giovanile a cui non dobbiamo rimanere indifferenti “sottolinea Dominga Guerri, assessore del Comune di Subbiano” ci siamo uniti all’Amministrazione Comunale di Capolona affidandoci quindi a professionisti come l’agenzia di formazione Pratika inserendoci così nei progetti educativi zonali della Regione Toscana, concepiti come risposta integrata ai bisogni dei territori che permettono la realizzazione da parte dei comuni di attività rivolte ai bambini e ragazzi".

Una iniziativa che vede anche l'importante collaborazione con L'Istituto Comprensivo G. Garibaldi, che riunisce le scuole di Capolona e di Subbiano, e della sua dirigente scolastica Paola Vignaroli.

“Mercoledì 15 Novembre avremo un primo incontro dal titolo “La sfida delle generazioni Z: orientarsi per non disperdersi tra vulnerabilità e (dis)agi” conferma Lia Sisti Assessore del Comune di Capolona “un incontro che si svolgerà dalle 15,30 alle 19,30 presso i locali della Proloco “Il Ponte” di Capolona, in via dei Tiratoi, 2, con la prof.ssa Maria Ermelinda De Carlo, docente e ricercatrice, pedagogia sperimentale dell’Università di Perugia.”

“Di generazione in generazione oggi siamo alla generazione Z” commentano i due assessori "ovvero oggi siamo alla generazione delle reti, di chi è nato con lo smartphone, degli adolescenti di oggi e con cui spesso famiglie, educatori, semplici cittadini faticano a confrontarsi, una generazione che spesso è piena anche di fragilità.

Ecco quindi un aiuto da parte delle istituzioni attraverso incontri con esperti come la d.ssa De Carlo che insegna Metodologia della ricerca educativa, dell’osservazione e della valutazione”.