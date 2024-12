Capodanno a Cortona: musica, gala e cultura al Teatro Signorelli e museo Maec

Festa e divertimento per l’arrivo del nuovo anno anche a Cortona. Dalla notte di San Silvestro fino al tardo pomeriggio del 1° gennaio, la città etrusca è pronta ad offrire 4 appuntamenti per rallegrare turisti e cittadini. Il via proprio con la festa in piazza della Repubblica nella notte di San Silvestro. La musica comincerà a girare dalle 22 e fino a tarda notte deejay e musicisti animeranno il passaggio verso il nuovo anno. Direttore artistico dell’evento è Andrea Caneschi. "Abbiamo lavorato per offrire un’esperienza indimenticabile, con un programma pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età", conferma Caneschi. Apriranno le danze gli Argonauti con il loro concerto dal vivo, in seguito si alterneranno sul palco Marco Mancini e Roberto Target alla consolle, Enrico Giovagnola al sax e le percussioni di Mario Rodriguez e Roberto Gatti.

Torna il Gran galà al Teatro Signorelli, cena gourmet e spettacoli dalle ore 20 e per la sedicesima edizione viene confermata l’attesissima Colazione al museo Maec, eventi firmati Terretrusche che per questo Capodanno portano una dedica che guarda al futuro. "Vogliamo andare oltre immaginandoci un museo che verrà - spiega Vittorio Camorri motore organizzatore della coppia di appuntamenti - non esiste futuro senza un passato ed è proprio dal museo Maec custode della nostra storia e simbolo del nostro lontano passato che vogliamo immaginarci una Cortona del futuro e un museo che verrà". In entrambi gli appuntamenti sono impegnati i migliori chef, ristoratori e produttori del territorio. La Colazione al Museo si aprirà il primo gennaio alle ore 10, preziosa la collaborazione dell’Accademia Etrusca (per prenotare scrivere a: [email protected] o telefonare allo 0575 606887).

Non mancherà la musica. Confermato anche il Concerto di Capodanno a partire dalle 17 al Teatro Signorelli con la Cor-Orchestra. Quest’anno il programma musicale prevede alcuni classici di W.A. Mozart, George Gershwin, G. Rossini e J. Strauss (figlio). "Un importantissimo appuntamento che si rinnova puntualmente e che integra l’alta qualità culinaria con i tesori del nostro museo - dichiara l’assessore alla Cultura, Francesco Attesti - Reputo importante essere riusciti a mantenere e ad accrescere questa tradizione, unendola ad altri due appuntamenti; la cena di gala al Teatro Signorelli e il concerto di capodanno della Cor-Orchestra. Ancora una volta Cortona si dimostra propositiva e direi quasi unica nella sua offerta".