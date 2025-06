Il giorno di Opera Seme Festival. Arezzo accoglie i cantanti dagli Usa

Arrivano ad Arezzo oggi i 22 studenti americani e 5 italiani selezionati per partecipare alla residenza intensiva di Opera Seme International Voice Program, il programma di alta formazione inserito all’interno di Opera Seme Festival. La manifestazione, giunta quest’anno alla sua terza edizione, è ideata e organizzata da Spazio Seme, quest’anno co-diretto insieme a Oida Orchestra instabile di Arezzo. Gli studenti provengono da diverse zone degli Stati Uniti e da alcune delle più rinomate università musicali. Molti sono già laureati o attivi in ambito musicale.

Durante il mese di permanenza ad Arezzo, i partecipanti saranno coinvolti in un percorso intensivo che combina studio, pratica artistica e crescita personale. Il programma è rivolto a cantanti, danzatori, strumentisti e musicisti – con attenzione ai giovani – e mira a sviluppare competenze artistiche e pratiche, come la creatività, la consapevolezza vocale e corporea, la gestione personale e la disciplina musicale. Il calendario prevede lezioni di lingua italiana, masterclass e vocal coaching con docenti e artisti internazionali, life coaching e preparazione di opere liriche, il tutto culminante in eventi e produzioni aperte al pubblico durante il festival.

Opera Seme Festival 2025 si svolgerà ad Arezzo dal 21 al 26 luglio. In occasione degli spettacoli gli studenti americani si esibiranno in celebri pagine del repertorio operistico, accompagnati dall’Orchestra Instabile di Arezzo. Condivideranno il palco con giovani cantanti italiani, selezionati per la prima volta tramite audizioni nazionali: Chiara Giambona da Milano, Eleonora de Berardinis Drudi da Ascoli, Giada Maria Zanzi da Bologna a cui si affiancano Raffaello Brutti e Viola Bambini che hanno partecipato a “Le Stanze dell’Opera” diretti dal M° Mario Cassi.