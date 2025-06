Terre d’Arezzo Music Festival. La rassegna alla ventesima edizione

Sta per tornare il Terre d’Arezzo Music Festival. L’edizione 2025 è la ventesima con oltre trenta eventi diffusi nel territorio dell’intera provincia, dal 27 giugno al 24 agosto a cura di Associazione culturale Opera Viwa. Sarà accompagnata dalla XII Edizione dell’Arezzo Organ Fest. Coinvolti oltre ad Arezzo, 13 comuni e la Fondazione Guido D’Arezzo. La rassegna attraversa il territorio ma troverà il suo epicentro in città tra palazzi storici e chiese monumentali. Non solo classica, ma un’ampia gamma di generi a partire dalla lirica, organistica fino alla musica jazz, tango, antica e contemporanea. Concerto inaugurale nella Basilica di San Francesco venerdì 27 alle 20.45, al cospetto della Vera Croce di Piero della Francesca: in una connessione fra musica sacra italiana (Monteverdi) ed elaborazioni di Bach. I concerti vedranno l’esecuzione di due importanti e stimati virtuosi: Ilaria Loatelli e il fondatore e direttore artistico del Festival Andrea Trovato. Co-protagonisti della serata i componenti del Quartetto Sincronie arricchiti dal contrabbassista Fabio Longo affiancheranno i solisti per una serata unica. Sabato 28 giugno alle 21.15 Musica nel Chiostro del Palazzo Comunale con Omaggio a Chopin e Gianluca Luisi al pianoforte. Il 4 luglio alle 18 nel chiostro dell’Archivio di Stato Alena e Josep Duo. Il 6 luglio alle 21.15 per Organ Fest nel Duomo di Arezzo recital pianistico di Alessandro Carta. Tra le soprese il “Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini e all’anniversario dei 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti, con lo spettacolo: “Rime e Suoni per Michelangelo”, previsto a Caprese al Museo Casa Natale di Michelangelo, con l’attore Uberto Kovacevich. Poi lo spettacolo “Il bambino e la guerra”, in occasione dell’ottantesimo anniversario della liberazione.

A.B.