Montevarchi. Questa sera al via “Varchi d’Estate”

Arezzo, 12 giugno 2025 – Sarà la magia della musica d’autore e il fascino delle luci soffuse a dare il via alla prima edizione di “Varchi d’Estate”, la nuova rassegna estiva promossa dal Comune di Montevarchi. L’appuntamento inaugurale è fissato per questa sera alle ore 21.00 in piazza Varchi, con un evento dal titolo evocativo: “Concerto per Voce, Archi e Candele”. Una serata sospesa tra arte e suggestione, in cui il protagonista sarà Simone Baldini Tosi, artista poliedrico che porterà in scena uno spettacolo musicale pensato per coinvolgere i sensi e le emozioni del pubblico. Il concerto, che si svolgerà interamente alla luce di centinaia di candele, si preannuncia come un'esperienza intima e coinvolgente, capace di unire la potenza evocativa della musica alla bellezza del contesto storico della piazza.

«Siamo davvero soddisfatti di poter proporre un festival di qualità nel cuore del centro storico – ha dichiarato l’assessore alla promozione del territorio Sandra Nocentini – con una programmazione musicale varia, pensata per incontrare i gusti di un pubblico ampio. L’apertura con musica d’autore e candele è un invito a vivere la città in modo nuovo, più raccolto e poetico». Musicista, compositore, autore, scrittore e regista, Simone Baldini Tosi ha alle spalle una carriera trasversale che spazia dal rock progressivo alla musica classica, dalla canzone d’autore al teatro musicale. Diplomato in violino al Conservatorio “Cherubini” di Firenze, ha collaborato con artisti del calibro di Caterina Caselli, Marco Mengoni e Sandro Luporini, storico coautore di Giorgio Gaber.

Durante la serata, l’artista proporrà un repertorio che intreccia brani originali a reinterpretazioni acustiche e raffinate di grandi classici della musica italiana e internazionale. Tra le novità della serata anche la presentazione live del nuovo singolo “Urlerò piano”, un pezzo intimo e toccante che riflette sul bisogno silenzioso di essere ascoltati. Il concerto di Montevarchi rientra nel tour estivo dell’artista, che attraversa la Toscana con tappe significative e si concluderà a Roma. L’ingresso alla serata è gratuito, con posti a sedere disponibili fino a esaurimento. “Varchi d’Estate” proseguirà fino al 19 luglio, con un ricco calendario di eventi tra musica, spettacolo e intrattenimento, pensati per animare le serate estive nel centro storico della città.