Canto alla Rana. Il parco si rinnova

Continua la valorizzazione del Parco del Canto alla Rana di Stia: l’associazione Futurana dona altri due tavoli da picnic. L’associazione, costituita nel 2011 da un gruppo di amici amanti dell’area, negli anni ha contribuito con moltissime attività e investimenti a migliorare il Parco, oggi punto di riferimento per i turisti di tutta la Regione. Dalle iniziative con le scuole "Puliamo la Rana", ai tornei di beach volley, fino al Ranathlon e al termometro del Gorgone, ma anche all’acquisto della rete e dei pali per i campi da beach nonché di tavoli e panchine. "Se oggi il Canto alla Rana ha quell’attrattività che tutti conosciamo lo si deve anche a Futurana, all’interno della quale sono maturate la maggior parte delle idee migliorative che poi come sindaco ho messo in atto - ha commentato Nicolò Caleri - voglio quindi ringraziare l’associazione".