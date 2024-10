Cantine dei monaci camaldolesi. Degustazioni di vini e castagne

Le cantine proibite dei monaci camaldolesi aprono di nuovo le porte a visitatori e turisti, aggiungendo ai vini prelibati anche degustazioni di castagne e il fascino del foliage autunnale. Ed è subito successo Vinum aureum autumnus ha già fatto il sold out nella prima data. Anche per oggi pomeriggio hanno già prenotato tantissimi visitatori in arrivo anche dalle regioni vicine, ma qualche posto libero è rimasto. Persone di ogni età desiderose di scoprire i segreti dei monaci camaldolesi nell’arte di fare vino, ma anche desiderose di ammirare il bellissimo paesaggio che circonda il monastero. Un parco reso ancora più bello dai colori del foliage autunnale. Ed oggi pomeriggio a partire dalle ore 14.30 ci sarà un nuovo evento in collaborazione tra In Quiete e l’Ordine dei Monaci Camaldolesi per offrire la possibilità di vivere e scoprire angoli nascosti chiusi al pubblico. Vinum aureum autumnus porterà i visitatori all’antica Mausolea, dove si trovano ancora oggi le vigne e le antichissime cantine dei monaci camaldolesi. Dietro a enormi portoni si aprirà un mondo arcaico che conserva la storia di una tradizione vinicola documentata dal 1600 che ci porta ad ammirare botti talmente grandi da esser state costruite dentro la cantina, strumenti e odori di altri tempi. Dopo la visita alle cantine la visita guidata si sposterà nel castagneto di Camaldoli, poi la visita all’antica farmacia e all’antico monastero dove ad attendere i visitatori ci sarà un’abbondante merenda toscana a base di castagne e vin brulè. Per chiudere la degustazione dei vini rossi ancora prodotti alla Mausolea dai monaci. Un sabato indimenticabile tra la storia, i sapori e la sacralità di un luogo unico al mondo, accompagnati da guide esperte. Il ritrovo è fissato alle ore 14.30 al parcheggio La Mausolea a Soci. La visita/escursione ha la durata di quattro ore ed è adatta a tutti. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione con un messaggio whatsapp al 371 4231325 o una mail a [email protected]