Cantieri e attività commerciali da tutelare. Campagna di comunicazione per via Romana

Far sì che, nonostante i disagi temporanei, via Romana continui a essere un punto di riferimento per la città. È l’obiettivo della campagna di comunicazione sociale "Tutte le strade portano in via Romana" promossa dalla Fondazione Arezzo Comunità e da Nuove Acque in collaborazione con Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato e Cna, pensata per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dei lavori di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico che stanno interessando una delle arterie principali di Arezzo e al contempo di dare un segnale di vicinanza alle attività sociali e commerciali.

"I lavori di via Romana sono necessari e servono a mettere in sicurezza una arteria importante della nostra città, molto fragile dal punto di vista idrogeologico e che nel futuro sarà preservata da criticità - dichiara il presidente della Fondazione Arezzo Comunità, Lucia Tanti - la sicurezza del territorio è una priorità: tuttavia interventi così importanti hanno delle ricadute momentanee. Questa campagna ci dà due messaggi: lavori e lavoro possono convivere e via Romana domani sarà più sicura ma oggi è viva e operosa come sempre. La nostra è una comunità coesa ed è per questo che invitiamo tutti a non abbandonare la vita sociale che anima via Romana".