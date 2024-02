Cantiere e caos sulla E45. Rallentamenti a Pieve tra chiusure e deviazioni

Nuova variazione della disciplina del traffico lungo il tratto valtiberino della E45 a seguito di lavori che interessano la superstrada. In questo caso, il cantiere ha aperto sul breve pezzo in direzione della Romagna compreso nel territorio comunale di Pieve Santo Stefano, che va dall’uscita sud del paese fino all’area di servizio Tevere. Nella giornata di martedì scorso, 27 febbraio, è di conseguenza entrata in vigore l’ordinanza Anas numero 122/2024, che ha creato deviazioni in entrata ed uscita nello svincolo sud di Pieve. Due le novità salienti: in direzione nord, è chiusa l’uscita per Pieve con conseguente istituzione della deviazione obbligatoria a Pieve nord; è chiuso l’ingresso in E45 a Pieve sud in direzione di Cesena e quindi si può solo entrare in superstrada da Pieve nord.

Invariata, invece, la situazione in direzione di Perugia, perché le entrate sono aperte. Queste modifiche alla viabilità e l’ulteriore deviazione impiantata creano nel tratto compreso fra i due svincoli rallentamenti e continui cambi di corsia. La pericolosità di queste deviazioni è stata già segnalata ad Anas in fase di prima comunicazione, ma vi sono state rassicurazioni sul fatto che la segnaletica sarà in continua osservazione.

Un consiglio agli utenti: per arrivare a Pieve in zona sud è forse meglio, per evitare di trovarsi incolonnati nelle deviazioni, uscire direttamente a Madonnuccia. Come poi ricordato, fra non molto riaprirà dopo sei anni la piazzola di sosta nelle vicinanze del tratto che verrà chiuso; fra circa un mese, è in programma una nuova chiusura in zona per la sostituzione delle barriere laterali.