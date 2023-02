Bianchi

Arezzo, 13 febbraio 2023 - “Canta due volte”: lezioni di canto a porte aperte con Proxima Music. La scuola aretina prosegue nel proprio percorso orientato a promuovere l’educazione musicale nelle sue diverse forme e, in quest’ottica, dedicherà un intero mese a cantanti e aspiranti cantanti di tutte le età, dai bambini agli adulti. Tra mercoledì 15 febbraio e mercoledì 15 marzo sarà possibile partecipare a due lezioni gratuite con due diversi docenti che, ospitate dalla sede di Proxima Music in via Severi, permetteranno di vivere una prima occasione di avvicinamento al mondo delle note, una valutazione del proprio livello personale e un’introduzione alle diverse metodologie didattiche.

L’obiettivo sarà di valorizzare le nuove voci della città di Arezzo, sostenendone il percorso artistico e fornendo una preparazione utile anche per una futura partecipazione a concorsi, contest e audizioni. Benedetta Bianchi, Lali Mishvelia e Giacomo Salvietti sono i tre insegnanti di canto di Proxima Music che pongono al servizio dei loro allievi esperienze e indirizzi diversificati tra classico e moderno. I corsi proposti dalla scuola aretina saranno sviluppati attraverso una didattica progressiva strutturata in relazione al livello, alle caratteristiche e agli obiettivi dei singoli cantanti, a partire da una preparazione sull’utilizzo corretto della voce con approfondimenti su diaframma, corde vocali, respirazione e riscaldamento per prevenire infortuni.

Successivamente inizierà il vero e proprio lavoro di espressione, interpretazione e personalizzazione di un brano, per arrivare anche alla gestione emotiva per esprimersi al meglio nei diversi contesti, con una reale possibilità di esibirsi nel saggio di giugno in cui ogni allievo avrà la possibilità di misurare quanto appreso nel corso del quadrimestre di studi. La volontà di Proxima Music è di assecondare ogni interesse e, in quest’ottica, i tre docenti esprimono diversificati mondi artistici (dalla lirica al pop, fino alla più recente trap) e metodologie all’avanguardia come il Proel che permette in pochi incontri di potenziare e arricchire la voce parlata e cantata. La possibilità, dunque, di poter richiedere due lezioni gratuite con due docenti configura un’opportunità per permettere a ogni aspirante allievo di trovare la propria dimensione ideale e il percorso più affine alla propria personalità. Per ulteriori informazioni e per fissare gli incontri gratuiti di prova è possibile visitare il sito www.proximamusic.academy o inviare un messaggio su WhatsApp al 331/199.78.65.