Camper, nuovo parcheggio Caccia al turismo alternativo

PRATOVECCHIO

La stagione turistica di Pratovecchio Stia punta anche sui camperisti: dopo l’inaugurazione dell’area sosta camper "Capodarno", al via il cantiere nell’area sosta del parco Canto alla Rana di Stia, dove il Comune ha investito 150mila euro per la riqualificazione dell’intera zona. I lavori che sono già iniziati, termineranno in tempo per l’inizio della stagione estiva e prevedono anche la messa in sicurezza della frana che aveva interessato l’area, con interventi per 70 mila euro. L’obiettivo è quello di raddoppiare le presenze nel territorio, superando le 20 mila stagionali.

Un’occasione di sviluppo importante anche considerata la vicinanza con il parco naturalistico che costeggia l’Arno, che porterà a 70 le piazzole complessive disponibili nel comune, 18 a Stia e 53 a Pratovecchio.

Il progetto di Stia infatti segue quello di Capodarno, inaugurato nelle scorse settimane e realizzato nella zona tra il fiume Arno e piazza del Mulino a Pratovecchio.

Ubicata in un contesto storico e ambientale unico, in prossimità della Ciclovia dell’Arno e del centro storico di Pratovecchio, l’area rappresenta una grande opportunità di ricettività e promozione turistica per Pratovecchio Stia e tutto il Casentino.

Un intervento da oltre 200mila euro, finanziato con fondi comunali e regionali, ottenuti grazie al "Fondo regionale per la montagna 2020", per un’infrastruttura di 4.200 metri quadrati che ospita fino a 53 camper all’interno di comodi e ampi stalli di sosta. Dispone di servizi di carico e scarico, impianto di distribuzione di energia elettrica, approvvigionamento idrico, connessione internet e videosorveglianza di prossima attivazione. L’area è recintata su tutto il perimetro e fornita di illuminazione pubblica, con accessibilità prevista tutto l’anno e apertura tutti i giorni h24. Via libera anche agli animali domestici perché l’area è pet friendly.

"Ci proiettiamo in un mercato in continua crescita a livello nazionale ed europeo in una posizione di grande vantaggio per quanto riguarda i servizi offerti in provincia di Arezzo – ha commentato il sindaco Nicolò Caleri – si tratta di un grande risultato che nei nostri programmi di sviluppo, con accordi specifici con associazioni e club di settore, ci dovrebbe portare nel giro di un paio di anni ad avere oltre 10 mila presenze in più sul nostro territorio. Dopo la nostra presenza al Salone del Camper di Parma – conclude il primo cittadino – abbiamo già iniziato a creare collaborazioni importanti che siamo convinti porteranno significativi risultati fin dal prossimo anno".