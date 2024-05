Campagna Amica cambia sede al Giotto. Da oggi banchi nella zona delle giostre

Da oggi il Mercato di Campagna Amica di Piazza Giotto si sposta lungo il controviale, di pochi passi, 50 metri nella zona adiacente le giostrine per i bambini andando verso lo stadio comunale. I produttori del mercato con le loro eccellenze a km zero di stagione danno quindi appuntamento a tutti i clienti come ogni mercoledì da 15 anni oramai alle 8 di domani nella nuova destinazione, ben visibile dalla strada principale. Lo spostamento del mercato rientra nelle azioni previste per consentire l’avvio dei lavori di ristrutturazione della piazza, lavori che dovrebbero partire a fine mese. "Siamo riusciti grazie alla collaborazione con il Comune a dare continuità al Mercato del Giotto – commenta il presidente dell’Agrimercato Leonardo Belperio – oggi sarà la prima edizione nell’attuale destinazione che risulta in una posizione strategica e ben visibile dal viale e quindi invitiamo i clienti affezionati ed i nuovi a scegliere le nostre aziende agricole con i loro prodotti stagionali". Il trasloco avviene in un momento di grande varietà delle produzioni con le meraviglie di stagione che colorano di profumi i banchi come ad esempio le zucchine, i ravanelli. Non c’è primavera senza fave. E poi ci sono le fragole.