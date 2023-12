Campaccio, azzurri da sogno. Attenti a Battocletti e Crippa

Il 6 gennaio si correrà la sessantasettesima edizione del Campaccio presentata ieri con l’organizzazione dell’Us Sangiorgese 1922. In campo maschile l’atleta da battere sarà il keniano Daniel Ebenyo, doppio argento mondiale assoluto nel 2023: a Budapest in pista sui 10000m e a Riga su strada in mezza maratona. Il rivale più atteso atteso, già noto ai sangiorgesi, è l’ugandese Oscar Chelimo, bronzo ai campionati mondiali 5000 m nel 2022, al Campaccio già terzo nel 2021 e quarto nel 2023. Da tenere d’occhio i burundesi Célestin Ndikumana ed Egide Ntakarutimana. Tra gli azzurri Nekagenet Crippa (Esercito) appena rientrato dal colpaccio della Valencia Marathon che lo ha consacrato al quarto posto tra le migliori prestazioni italiane maschili di maratona di tutti i tempi. Dovrà vedersela con Iliass Aouani (Fiamme Azzurre) primatista nazionale di maratona nonché campione nazionale 10000m, 10km e mezza maratona 2021, al Campaccio già 6° nel 2021 e 8° nel 2022. In gara pure Yohanes Chiappinelli ( Carabinieri), che negli ultimi quattro anni ha collezionato ben quattro volte il settimo posto. Tra le donne la neovicecampionessa di cross agli europei di Bruxelles di pochi giorni fa, l’olimpica Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre). Con lei Francine Niyomukunzi, Micheline Niyomahoro dal Burundi le altre favorite.

Luca Di Falco