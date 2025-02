Cammini di Francesco grandi firme. Sala, Piovani, Cristicchi e Nada è un poker di ospiti al top

di Claudio RoselliSANSEPOLCROCi sarà anche Cecilia Sala (nella foto), la giornalista di cronaca internazionale arrestata in Iran e poi rilasciata a inizio anno (uno fra i casi più seguiti di questi ultimi tempi) alla nona edizione del Festival dei Cammini di Francesco, organizzato dalla Fondazione Progetto Valtiberina di Sansepolcro. Non solo: fra le presenze certe, anche quelle del pianista Nicola Piovani e dei cantautori Simone Cristicchi e Nada Malanima, conosciuta semplicemente come Nada; l’artista livornese sarà protagonista della tappa di Sansepolcro, mentre l’incontro con Cecilia Sala è previsto a Città di Castello e il concerto di Simone Cristicchi nel gran finale di Assisi.

Il festival si allarga ulteriormente: 13 tappe in totale dal format invariato, con ingresso di Perugia (sede dell’anteprima l’11 maggio) e di Monte Santa Maria Tiberina; apertura il 30 maggio a Firenze ed epilogo – come già ricordato – ad Assisi l’8 giugno, passando anche per Pieve Santo Stefano, Caprese Michelangelo, Sansepolcro, Monterchi e Anghiari. "Gioia, Armonia, Fraternità" è il tema di quest’anno, un omaggio al celeberrimo Cantico delle Creature di San Francesco. L’evento ha ricevuto il patrocinio ufficiale del Comitato Nazionale per gli 800 anni dalla morte del Santo, che ricorreranno nel 2026, un importante riconoscimento per il valore culturale e spirituale della manifestazione. La presentazione della rassegna è avvenuta venerdì scorso a Città di Castello e dopo l’introduzione del vescovo Luciano Paolucci Bedini è intervenuto il presidente della Fondazione, David Gori, che assieme al vicepresidente Massimo Mercati e alla direttrice generale Marta Pasqualini ha illustrato il tema cardine del Festival e tutti gli appuntamenti fin qui confermati. Nelle prossime settimane Progetto Valtiberina renderà noto il calendario completo della manifestazione; in riferimento ai personaggi sopra menzionati, gli organizzatori precisano che questa edizione sarà speciale perché arriveranno anche artisti, intellettuali, divulgatori e influencer che animeranno con le loro performance e testimonianze i palcoscenici del festival. Gli appuntamenti serali avranno due palcoscenici principali: il "Bosco Urbano", che torna in piazza Torre di Berta a Sansepolcro e il "Teatro di Paglia" di Città di Castello.