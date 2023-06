Cammini di Francesco Colombo, Capua e Attili Il festival entra nel clou

di Claudio Roselli

Festival dei Cammini di Francesco, ci siamo. Dopo la serata di anteprima di sabato scorso, che ha visto l’attore Alessandro Preziosi fare il tutto esaurito ad Anghiari, oggi si parte con la manifestazione vera e propria, organizzata dalla Fondazione Progetto Valtiberina, che fino a domenica prossima interesserà il versante toscano del comprensorio sotto il filo conduttore ispirato dall’800esimo anniversario della Regola francescana. E da Anghiari si riparte, con un altro personaggio conosciuto: Gherardo Colombo, l’ex magistrato di "Mani Pulite" che è anche scrittore e che alle 21, in piazza del Popolo, sarà ospite dell’incontro dal titolo "L’anticostituzione. Quali regole per una società più libera e giusta", nel corso del quale inviterà a una riflessione sulla strada da imboccare.

Dapprima, alle 18 in piazza Mameli, vi sarà un altro incontro dal titolo "Il colore del saio. Regole e libertà nella vita religiosa" alla presenza di Padre Pietro Maranesi, Padre Ugo Fossa, Annalisa Bini (domenicana) e Giovanna Cereti (clarissa). Domani alle 17, trasferimento a Sansepolcro all’interno del giardino di Piero della Francesca, dove prenderà il via "Restare Fuori", l’esperienza multimediale immersiva organizzata in collaborazione con Kilowatt Festival e acquasumArte. Alle 18, l’Auditorium di Santa Chiara sarà sede di un dibattito su "Le regole del bene comune e l’autonomia delle imprese", con Stefano Zamagni e Luigino Bruni.

Conclusione al Bastione di Santa Lucia con la cena buffet alle 19.30, occasione per portare regole e libertà anche in cucina. Giornata clou, quella di sabato 3 a Pieve Santo Stefano: Franco Vaccari, presidente di Rondine-Cittadella della Pace di Arezzo, sarà alle 18 alle Logge del Grano per trattare della responsabilità individuale e collettiva nella gestione dei conflitti, mentre alle 21.30 in piazza Plinio Pellegrini sarà la volta dello spettacolo "Le parole della salute circolare", con la virologa Ilaria Capua e l’attrice Antonella Attili. In esso, si ritrovano i valori che guidano il cambio di paradigma necessario alla nostra società: uno su tutti, la convinzione che la nostra salute sia strettamente legata a quella del pianeta. Tappa conclusiva in Toscana quella di domenica 4 a Caprese Michelangelo, il cui castello ospiterà alle 17 l’incontro sull’illusione della libertà con il filosofo Umberto Galimberti; alle 18 il concerto e la premiazione finale del concorso internazionale di composizione e alle 21 un altro confronto sul tema delle regole del desiderio, che vedrà la presenza di Nicola Gardini, il quale offrirà una riflessione intorno al complesso equilibrio che determina le configurazioni del desiderio nel sistema di rapporti fra individuo e società.