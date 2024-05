Cammini di Francesco, ci siamo. Il festival con Tozzi e Colombo

di Claudio Roselli

Mario Tozzi e Gherardo Colombo gli ospiti di punta, ma non solo loro. Arriva l’edizione 2024, l’ottava, del Festival dei Cammini di Francesco, organizzato dalla Fondazione Progetto Valtiberina e imperniato quest’anno sul tema "Dono, comunità, futuro". D’altronde, l’obiettivo è quello di creare spazi reali di confronto e condivisione su come le tematiche francescane, dopo più di otto secoli, siano ancora attuali e possano fornire stimoli per un’analisi della società moderna. Perché il dono? Perché si celebrano gli 800 anni dal dono delle stigmate a San Francesco d’Assisi e dall’altro dono che il "serafico" fece del suo saio a Montauto di Anghiari. Il dono, nella prospettiva sociologica di Marcell Mauss, assurge al ruolo di fenomeno sociale totale, cioè di vincolo sociale ed economico che regola gli scambi e le relazioni interpersonali, generando così equilibrio all’interno di una comunità. Nell’etimologia stessa della parola comunità ("com munus") è insito il suo rapporto con il dono. La comunità, infatti, esiste in quanto obbligo di dare, di ricevere, di restituire più di quanto si è ricevuto.

Apertura ufficiale sabato prossimo, 18 maggio, nella chiesa di Santa Croce a Firenze, "tempio" dei francescani conventuali, poi vi saranno i due fine settimana lunghi in Alta Valle del Tevere: dal 30 maggio al 2 giugno e dal 6 al 9 giugno. La "new entry" di turno è Monterchi, che si aggiunge a , Pieve Santo Stefano, Caprese Michelangelo, Anghiari, Città di Castello, San Giustino e Citerna. Ambiente e natura avranno ampio spazio all’interno del Festival: come ogni anno, infatti, non mancheranno le escursioni e i trekking organizzati dal Circolo degli Esploratori alla scoperta dei luoghi più suggestivi, e spesso meno conosciuti, della valle umbro-toscana. Tozzi e Colombo; il primo, noto geologo, divulgatore scientifico e volto televisivo, sarà a alle 18 di sabato 8 giugno nel corso dell’incontro fissato in piazza Torre di Berta. Tozzi parlerà de "I doni della scienza", mentre Colombo, l’ex magistrato di "Mani Pulite", è atteso per domenica 9 al Castello di Caprese Michelangelo, dove alle 18 tratterà l’argomento "Punire e perdonare: il dono della giustizia".

C’è poi un motivo di grande soddisfazione per David Gori, presidente della Fondazione Progetto Valtiberina: "Siamo riusciti a inserirci nel circuito complessivo dei cammini che parte da Santa Croce a Firenze e arriva ad Assisi, sedi dei nostri primi due eventi di quest’anno, per cui è come se avessimo completato il percorso. Per quanto riguarda il tema come sempre abbiamo preso spunto da una delle tante tematiche che ci offre la vita di San Francesco, ancora attuali. Il Festival in questi anni è cresciuto molto".