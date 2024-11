Camion a fuoco: rischi per la salute

Dopo l’incendio di lunedì che ha interessato un autoarticolato carico di vernici lungo la Perugia-Bettolle, all’altezza dell’abitato cortonese di Farneta, scatta un’ordinanza che limita il consumo di prodotti ortofrutticoli nel raggio di 500 metri dell’incendio. A firmarla è stato il sindaco di Cortona dopo la nota del dipartimento di prevenzione igiene pubblica e nutrizione della zona Valdichiana Asl con la quale veniva comunicato che l’incendio "ha causato la dispersione in atmosfera di una notevole quantità di fumo contenente sostanze tossiche, potenzialmente rischiose per la salute di quanti risiedono in prossimità del raccordo in oggetto, sia per gli effetti diretti che potrebbero causare alle vie respiratorie sia a seguito di ingestione di alimenti contaminati dal particolato di deposito dei fumi".

L’ordinanza sarà in vigore fino al 15 novembre ed è diretta ai residenti e ai possessori di terreni agricoli destinati alla produzione di alimenti ortofrutticoli.

Il consumo di prodotti alimentari coltivati nell’aria devono lavati con acqua, associato a strofinamento delle superfici e, ove possibile, alla rimozione del rivestimento superficiale mediante spellatura o sbucciatura. Scatta il divieto di consumo dei prodotti coltivati da parte dei soggetti più a rischio come bambini, donne in gravidanza e in allattamento.