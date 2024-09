Camion a fuoco nel tratto valdarnese dell’A1

Arezzo, 20 settembre 2024 – Ennesimi problemi nel tratto valdarnese dell'A1. Traffico bloccato a partire dalle 8,30 di stamani dal km 374 - tra i caselli di Valdarno e Incisa in direzione nord - per l'incendio di un mezzo pesante. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. La coda ha raggiunto i 5 km. Nel corso della mattinata sono proseguite le code nel tratto interessato. Il serpentone si è però prima ridotto a 4 km e poi sono stati segnalati rallentamenti.