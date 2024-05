Cambio al timone del gruppo Monnalisa. Tugliani è il nuovo amministratore delegato

Matteo Tugliani sale alla guida di Monnalisa SpA. Dopo aver fatto il suo ingresso nel 2013 come socio-amministratore e componente del Cda e, grazie alla visione strategica e al solido legame con il gruppo, ora Tugliani guiderà una nuova fase di rilancio del gruppo e del brand Monnalisa. Nato ad Arezzo nel 1980 da una famiglia di imprenditori nel retail moda, coniugato, con tre figli, laureato in Economia e Gestione delle piccole Imprese, con esperienze presso la Columbia University e la Carlos III di Madrid, un Master in marketing e comunicazione presso l’Università Luigi Bocconi, Matteo Tugliani ha orientato da subito la sua imprenditorialità nel settore fashion, fondando l’agenzia di consulenza strategica e commerciale Fashion Link in cui ha valorizzato due progetti start up nel mondo sneakers, trasformandole in prodotti iconici del settore premium.

Oggi attraverso Finmat - holding di partecipazione è socio unico del brand Moaconcept.com, di proprietà della società Fashion Gate e co-founder di Dresso. Il manager porta con sé una profonda conoscenza del mercato del fashion, delle sue direttrici di sviluppo, la sua visione innovativa per guidare l’azienda in un momento cruciale per l’industria della moda. "Monnalisa rappresenta un’eccellenza italiana nel settore, con un dna fatto di stile, creatività e unicità dei prodotti. Sono impegnato a preservare e valorizzare questa eredità, guidando l’azienda verso nuovi ambiziosi traguardi di innovazione e responsabilità sociale e ambientale" commenta Matteo Tugliani.