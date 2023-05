Cambiano le torri faro allo stadio Nuova illuminazione da 700mila euro

di Marco Corsi

A San Giovanni l’amministrazione comunale ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle nuovi torri faro dello stadio Virgilio Fedini. Il quadro economico prevede un investimento complessivo di 700mila euro. I prossimi step saranno la presentazione della domanda per eventuali bandi di finanziamento e la trasmissione del progetto alla Commissione Tecnica Provinciale Pubblico Spettacolo e al Coni per richiedere l’autorizzazione paesaggistica. A seguito di una serie di verifiche tecniche sull’impianto sportivo di piazza Casprini, effettuate dopo che erano stati eseguiti alcuni interventi urgenti, nel settembre 2018, la Commissione tecnica Provinciale pubblico spettacolo dette parere favorevole all’ agibilità provvisoria dello stadio. Erano però necessari gli interventi di adeguamento sismico dell’intera struttura. Nello specifico al muro di recinzione, alla tribuna coperta, alla gradinata scoperta e alle torri faro.

I lavori indispensabili alla funzionalità dell’impianto prevedevano almeno la realizzazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza della tribuna coperta che ospita anche gli spogliatoi e del muro di recinzione, che sono già stati effettuati. L’intervento di adeguamento sismico dello stadio per i successivi lotti di intervento prevedono invece la ristrutturazione degli spogliatoi per l’adeguamento alle norme Coni, la realizzazione di nuove torri faro, e l’adeguamento della tribuna scoperta, tutti lavori presenti nel piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025 approvato dal Consiglio Comunale il 16 marzo scorso. Le quattro torri avranno un’altezza di circa 30 m dal piano di campagna e saranno costituite da uno stelo ipotizzato di forma tronco-conica a sezione poligonale, in lamiera di acciaio pressopiegata a freddo e saldata longitudinalmente.

Alla sommità sarà posizionata una piattaforma per la manutenzione e la riparazione con calpestio in grigliato e parapetto, alla quale si accederà tramite una scala pompiera continua e modulare munita di gabbia metallica anticaduta. Le torri faro furono abbattute ad agosto del 2018 e la squadra fu costretta a giocare altrove la gara di Coppa Italia con il Montevarchi. I lavori, infatti, durarono una ventina di giorni. Lo stadio di San Giovanni ha una capienza di circa 3.000 posti. Mille in tribuna coperta, altrettanti in gradinata e 900 nella curva ospiti. Non sono più agibili, invece, le tribune laterali scoperte. Lo stadio è intitolato a Virgilio Fedini, storico presidente azzurro.