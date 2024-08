Calzaturificio Sicla: eletta la prima Rsu della storica azienda

Mercoledì scorso è stata eletta la Rsu del calzaturificio Sicla di Levane, una delle realtà produttive più importanti del settore, con i suoi 246 addetti. Il voto ha distribuito i 6 delegati in misura paritaria tra Filctem e Femca. La federazione di categoria della Cgil ha preso 109 voti e quella della Cisl 81. Soddisfazione è stata espressa da Elisa Calori (nella foto), segretaria provinciale della Filctem Cigl, che ha sottolineato come si sia trattato di un ottima base di partenza. "Il voto sancisce due elementi – ha detto - Per la prima volta abbiamo, anche in questa azienda, una rappresentanza direttamente eletta dai lavoratori. Fino ad ora le trattative erano affidate ai sindacati di categoria, e cioè a funzionari sindacali esterni. Il secondo elemento è che in questa industria si sono progressivamente intensificate le relazioni tra le parti. Relazioni alle quali gli iscritti alla Filctem Cgil, numericamente in crescita, hanno dato il loro fondamentale contributo".