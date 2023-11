Calcio in testa durante la partita. Finisce in ospedale a 18 anni

di Fabrizio Paladino

Drammatico infortunio in campo durante le prime battute della gara tra Sulpizia -Cerbara che si è disputata domenica allo stadio Egidio Capaccini di Pieve.

Un diciottenne, infatti, è finito all’ospedale a causa delle gravi lesioni dopo essere stato raggiunto, in maniera involontaria, da un calcio alla testa nel momento in cui stava realizzando la prima rete della squadra ospite. Il ragazzo, A.P., residente a Selci di San Giustino e in forza al Cerbara, ha riportato un ematoma alla testa e la frattura orbitale dello zigomo. Questo il primo responso successivo agli accertamenti effettuati all’ospedale di Sansepolcro dove il giovane centrocampista è stato trasportato, col 118, durante l’incontro valido per il girone A di Prima categoria umbra, raggruppamento dove è inserita da qualche anno la Sulpizia.

Anche nella giornata di ieri il calciatore altotiberino è rimasto so in osservazione nella struttura sanitaria biturgense in attesa di ulteriori accertamenti effettuati grazie anche agli specialisti dell’ospedale Le Scotte di Siena che stanno attentamente monitorando la situazione in sinergia con i colleghi di Sansepolcro.

Sta di fatto che la paura è stata tanta, come ha confermato anche il padre il quale si è precipitato all’ospedale per stare a fianco del figlio; peraltro il ragazzo – che proprio a era al debutto da titolare nella formazione guidata dal tecnico Migliorati – aveva appena realizzato la sua prima rete quando è stato raggiunto alla testa dal calcio di un avversario nel tentativo estremo di togliere la palla.

Uno scontro assolutamente involontario che, però, si è rivelato pericoloso con conseguenze abbastanza rilevanti nei confronti di A.P.; la partita è stata sospesa per alcuni minuti per permettere i primi soccorsi, il ragazzo si era inizialmente rimesso in piedi, ha giocato per altri minuti ma poco dopo le conseguenze del violento impatto si sono fatte sentire.

A questo punto sul posto è arrivato un equipaggio del 118 che ha appunto trasportato il calciatore del Cerbara all’ospedale più vicino, quello del capoluogo valtiberino dove attualmente si trova ricoverato.