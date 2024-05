Cala il sipario sulla Nuova Primavera Musicale Sangiovannese

Arezzo, 29 maggio 2024 – Si sta per concludere la quarta edizione della Nuova Primavera Musicale Sangiovannese. Otto appuntamenti di alto livello per la rassegna organizzata dall’Accademia musicale valdarnese con il patrocinio del Comune di San Giovanni. Promozione dei musicisti del territorio, spazio ai giovani talenti e presentazione di artisti di consolidata fama nazionale e internazionale. Il ricco cartelloni di eventi si concluderà domenica 2 giugno con il prestigioso concerto finale in occasione della festa della Repubblica. Alle 17,15 alla sala La Nonziata, si esibiranno i giovani allievi dell’istituto musicale Feroci. Seguirà il concerto dell’Agorà piano Quarter composto da Marco Facchini al violino, Ladislao Vieni alla viola, Francesco Fontana al violoncello e Andrea Turini al pianoforte che allieteranno i presenti con musiche di Mozart e Schumann. L’evento è gratuito e aperto a tutti.Spazio iniziale agli allievi dell’istituto musicale Feroci e, a seguire, il concerto dell’ Agorà Piano Quartet