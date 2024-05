Cade dal balcone a 4 anni. Il bambino è fuori pericolo

La prognosi resta riservata, ma le condizioni del bambino di 4 anni caduto dal terzo piano di una palazzina, sono stabili. I medici lo hanno salvato e lui, adesso, è fuori pericolo. La buona notizia arriva dall’ospedale pediatrico Meyer. Lunedì il piccolo è stato ricoverato in codice rosso dopo il trasferimento a bordo dell’elisoccorso Pegaso.

Il dramma si è consumato intorno all’ora di pranzo. Il bambino ha fatto un salto nel vuoto di diversi metri precipitando dalla finestra dell’abitazione in via del Trionfo, in cui vive con la famiglia originaria del Bangladesh: mamma, babbo e il fratellino di pochi mesi, nato ad Arezzo. Lunedì, erano le 13, la mamma stava allattando il neonato, in casa c’erano anche gli zii. Il figlio di 4 anni sta giocando, sale sul divano, da quanto emerso dalla ricostruzione degli investigatori che hanno eseguito il sopralluogo, era collocato proprio sotto la finestra. E’ un attimo, si sporge troppo verso il vuoto, perde l’equilibrio e precipita giù. Un terribile volo di diversi metri. In casa scende il terrore.

I familiari corrono per le scale, al loro arrivo in strada il piccolo è riverso sul marciapiede. La mamma lo prende in braccio, urlando disperata. Sono i vicini a sentire quelle grida strazianti e a far scattare l’allarme chiamando il 118. Arrivano tempestivi i soccorsi.

Il bimbo è in gravi condizioni, viene stabilizzato sull’ambulanza, poi trasferito al San Donato. Ma le ferite sono troppo importanti. Inizia così la corsa, a bordo dell’elisoccorso Pegaso, verso l’ospedale pediatrico fiorentino dove arriva con un livello alto di gravità. Fortunatamente le sue condizioni, con il passare delle ore, si stabilizzano, non è più in pericolo di vita. E questa è la cosa più importante. Per Saione sono stati momenti di apprensione. Molti i connazionali della famiglia asiatica che si sono ritrovati sotto la palazzina in attesa di avere notizie e per stare vicino ai familiari del bambino. In via del Trionfo, hanno eseguito i rilievi glio agenti della polizia e gli esperti della Scientifica per far luce su quanto è accaduto. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di una fatalità, un incidente. Al momento non è stata sporta denuncia. Sulle eventuali responsabilità, spetterà alla procura fare valutazioni. Intanto la terribile caduta potrebbe, per fortuna, rimanere solo un brutto ricordo per il bambino e la sua famiglia.