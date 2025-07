Dimentica le chiavi in casa, si arrampica su una finestra per riprenderle e precipita nel vuoto

Arezzo, 11 luglio 2025 – E’ precipitato nel vuoto da un’altezza di sei metri, in pieno centro di Arezzo. Per questo un uomo di 57 anni è stato ricoverato in gravi condizioni con traumi e lesioni in varie parti del corpo. Tutto è accaduto nello spazio di pochi istanti, davanti agli occhi attoniti dei passanti che hanno assistito alla scena.

L’uomo, in base a quanto appreso, era uscito di casa dimenticando le chiavi all’interno. Una distrazione banale che tuttavia ha innescato una sequenza drammatica: per rientrare, ha tentato di arrampicarsi lungo la facciata, cercando di raggiungere un finestrone lasciato aperto. Ha tentato di scalare la parete aiutandosi con i tubi della grondaia sui quali trovare un appoggio. Ma nel momento in cui era quasi arrivato a destinazione è precipitato nel vuoto, un volo nel vuoto da un’altezza di circa sei metri.

Immediato l’allarme al 118. Sul posto sono arrivate due ambulanze della Misericordia di Arezzo e una pattuglia della Polizia. I sanitari hanno prestato i primi soccorsi e stabilizzato l’uomo, per poi trasportarlo d’urgenza al San Donato in codice rosso, anche se al momento non risulterebbe in pericolo di vita.