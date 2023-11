Cade a terra e batte la testa. Ferito un uomo

Cade a terra all’improvviso, alimentando paura e preoccupazione per le sue sorti. Momenti di apprensione ieri mattina a Pievo, località del Comune di Sestino che è sede di alcuni insediamenti produttivi. Al momento di iniziare la giornata lavorativa in una delle aziende del posto (eravamo quindi intorno alle 8), un dipendente che ancora si trovava sul piazzale – così almeno risulta – è stato colpito da un malore e si è accasciato a terra, battendo violentemente la testa nell’impatto con il suolo. Si tratta di un 59enne originario di Sestino, ma attualmente residente a Sant’Angelo in Vado, Comune del versante marchigiano. Cosa sia stato a provocarlo non è dato saperlo: vista la temperatura, potrebbe essersi trattato anche di un colpo di freddo; sta di fatto che i colleghi presenti si sono subito mobilitati e in breve tempo sono giunte due ambulanze, l’una della Misericordia di Sestino e l’altra dal vicino Comune di Sassocorvaro, anch’esso situato nelle Marche. Dopo un primo controllo, gli addetti del soccorso hanno ritenuto di dover ricorrere al Pegaso, che è atterrato, lo ha caricato e lo ha trasferito in codice rosso al policlinico delle Scotte di Siena. Presenti anche le forze dell’ordine e il Pisll della Asl, anche se in questo caso non si può assolutamente parlare di infortunio sul lavoro, poiché l’episodio non si è verificato a seguito delle mansioni che l’uomo stava svolgendo all’interno dell’azienda. Le notizie provenienti da Siena sembrano confortanti: le sue condizioni sarebbero migliorate e quindi sarebbe da escludere qualsiasi tipo di pericolo.