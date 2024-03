Caccia all’uovo letture in inglese e laboratori per bambini

In occasione della Giornata internazionale della Donna, insieme ad Ilaria Gradassi, la Libreria per ragazzi La Casa sull’Albero ha organizzato un ciclo di incontri dedicati a quattro scrittrici per l’infanzia di grandissimo spessore. Astrid Lindgren, Beatrix Potter, Hellen Oxenbury, le sorelle Brontë, le autrici da tenere sempre vicino, sul comodino. Letture ed atelier per esplorare le loro opere e i personaggi indimenticabili che hanno creato. La rassegna prosgue con una doppietta di eventi questa settimana. Sabato 16 marzo alle 11 per bambini piccolissimi da 18 a 36 mesi, c’è Piccoli, molto piccoli, piccolissimi, prime esplorazioni nel mondo dei libri. Ogni volta un libro ed una scoperta diversa. Solo su prenotazione, posti limitati, costo 7 € (bambino + genitore). Domenica 17 marzo alle 16,30 per bambini da 6 a 11 anni e alle 18 per bimbi da 3 a 5 anni con i genitori, appuntamento con Poesie per Aria con Ilaria Gradassi. Riempiamo la libreria di poesia! Due laboratori ed un happening per ogni età per festeggiare la Giornata internazionale della poesia. Solo su prenotazione, posti limitati, costo 10 euro. Mercoledì 20 marzo alle 18 dai 4 anni Three, two, one…let’s read!, letture e conversazioni in lingua inglese con Merryl. Infine sabato 23 marzo alle 16,30 per bambini da 6 a 11 anni e alle 18, da 3 a 5 anni Caccia all’uovo.