Caccia ai fondi per l’acquisto di un nuovo mezzo

Nei giorni scorsi, uno dei mezzi della Misericordia di Castelfranco impiegati per lo svolgimento dei "servizi sociali" ha avuto un incidente piuttosto serio (nella foto), per fortuna senza gravi conseguenze per l’autista e la persona trasportata, ma la vettura è, di fatto, inutilizzabile. La Confraternita ha quindi deciso di lanciare un appello pubblico. "Vogliamo chiedere un piccolo contributo, per noi fondamentale, che ci possa permettere di acquistare al più presto un nuovo mezzo così da riprendere la nostra quotidiana attività di trasporto per le persone che ne necessitano", ha annunciato l’associazione.

E’ stata quindi attivata una raccolta su GoFundMe, leader affidabile nella raccolta fondi online dal 2010 all’indirizzo https://gofund.me/ecfb39ed.