Business digitale. Il confronto con espertifa tappa in città

Sviluppatori, programmatori, manager e imprenditori di tutta Italia a confronto sulle più recenti frontiere del business digitale. Domani è in programma il convegno nazionale "Shopify Editions - Summer ‘23", previsto per la prima volta in Italia "in presenza", farà tappa ad Arezzo che diventerà laboratorio di approfondimento di tematiche quali intelligenza artificiale, e-commerce, marketplace e omnicanalità. L’organizzazione di Sintra e farà affidamento sul patrocinio di Confcommercio (nella foto Gianni Bianchi e Catiuscia Fei).