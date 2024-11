Buonarroti, riparte il cantiere. Il piano per tornare in aula. Dialogo in corso con l’impresa

Buone notizie per i lavori alla scuola media Michelangelo Buonarroti di Sansepolcro. Nell’ultima seduta consiliare, il sindaco Fabrizio Innocenti ha reso noto che sono stati riallacciati i rapporti con la ditta che ha in carico gli interventi di ristrutturazione, per cui vi sono fondate speranze che gli stessi possano essere ripresi quanto prima. Si attende ora la formalizzazione per poi procedere con lo sblocco che tutti si augurano sia quello decisivo. Nell’agosto del 2023 il Comune aveva dato incarico ai legali di avviare le procedure di risoluzione del contratto, anche se poi ha offerto all’azienda un’ultima opportunità: l’amministrazione di Palazzo delle Laudi ha infatti approvato una delibera per l’adeguamento dei prezzi, al fine di scongiurare il rifacimento di una nuova gara e di allungare tempi che già si sono dilatati oltre misura, se si considera che i lavori erano iniziati nell’estate del 2021, subendo due interruzioni per problematiche tecniche ed economiche che avevano costretto la ditta incaricata a fermare tutto. Per ciò che riguarda l’adeguamento dei prezzi, il Comune può ora attingere a un fondo regionale di 176mila euro, fondamentali per ripartire evitando il ricorso a quel "piano B" che era stato previsto qualora l’iter si fosse definitivamente arenato. Ricordiamo che le classi della media "Buonarroti" sistemate negli undici moduli prefabbricati sono sei: nessun problema di sorta, nel senso che sono confortevoli e che quindi stanno surrogando le aule oggetto di lavori, tanto che già è stato ipotizzato un acquisto degli stessi container per poter usufruire di ulteriori spazi logistici al fine di potenziare l’attività didattica.