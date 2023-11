Bufera sulla rotonda di Levane. Il sindaco di Bucine risponde a Chiassai

Arezzo, 09 novembre 2023 – “La sindaca Chiassai, al contrario di quanto ha dichiarato, non ha mai collaborato con il Comune di Bucine per trovare insieme una soluzione alle questioni legate al progetto della rotatoria di Levane". Lo ha detto il sindaco di Bucine Nicola Benini rispondendo alle dichiarazioni del primo cittadino di Montevarchi, che questa mattina, con un infuocato comunicato stampa, ha accusato sia la Regione Toscana che l'amministrazione comunale bucinese per il rinvio dei finanziamenti legati alla rotonda, che dovrebbe sorgere in via Valiani a Levane, nell'area industriale. "Il suo disinteresse - ha detto il sindaco del comune della Valdambra - si colloca agli albori dell’opera, quando ha rifiutato di partecipare, per la parte di competenza, al finanziamento. Questo significa solo una cosa, che se fosse per l’amministrazione di Montevarchi non ci sarebbero ancora le risorse per la realizzazione del progetto”.

Benini ha poi puntualizzato che i ritardi sulla progettazione, in particolare quelli relativi alle verifiche idrauliche, sono stati causati dalla volontà dell’amministrazione montevarchina "che, non prendendo per buoni gli studi condotti dai nostri addetti, ha dato in carico a altri professionisti le medesime verifiche. Questo - ha aggiunto - ha avuto delle inevitabili ricadute sul cronoprogramma, che abbiamo tuttavia tentato di recuperare sollecitando per iscritto, lo scorso mese di luglio, la consegna del progetto da parte degli uffici di Montevarchi. La risposta che abbiamo ricevuto è stata che fino a settembre il progetto non sarebbe stato pronto. A ulteriore dimostrazione di quanto siano infondate le dichiarazioni della sindaca Chiassai a proposito dell’intera questione - ha proseguito Benini - cito quanto accaduto nell’ultimo consiglio comunale, quando la lista di centro destra Alleanza per Bucine ha presentato una mozione basata su argomenti non veritieri, gli stessi affrontati da Chiassai nelle sue recenti dichiarazioni, salvo poi decidere di ritirare e non sottoporla a votazione”.

“Concludo ribadendo il grande dispiacere che ancora una volta provo di fronte a un atteggiamento, quello della sindaca Silvia Chiassai, che si conferma ostruttivo e per niente collaborativo e questo a discapito della comunità di Levane e dell’intero Valdarno, data l’importanza della zona - ha concluso Benini - Sono proprio i cittadini che mi sento di rassicurare, dicendo che la rotatoria sarà realizzata e la nostra amministrazione sta lavorando intensamente insieme alla Regione per superare gli ultimi ostacoli burocratici”.