Bucine. La lista civica che fa capo all’ex sindaco Benini attacca la giunta Nannini

Arezzo, 08 ottobre 2024 – Duro attacco della lista civica "Insieme", che fa capo all'ex sindaco di Bucine Nicola Benini all'attuale primo cittadino Paolo Nannini, accusato di aver "rinnegato il programma elettorale nei primi 100 giorni di mandato, con tante belle promesse smentite dai fatti". Prima di tutto il tema dell'amministrazione trasparente. "Era stata annunciata una comunicazione costante sulle attività del Comune - ha spiegato il gruppo di minoranza - Sulle cose più importanti avvenute in questi mesi non cè stata nessuna comunicazione ai cittadini, e spesso neanche ai consiglieri comunali, come ad esempio sulla nomina degli assessori mancanti, promessa in poche settimane. Ad oggi abbiamo solamente due assessori, ed entrambi alla prima esperienza con tutte le difficoltà che ne derivano. L'arrivo degli immigrati a Badia Agnano, che anni fa aveva suscitato tante proteste, è avvenuto nel silenzio più totale: neanche i consiglieri comunali della frazione erano stati informati. E poi la reintroduzione dell’uso dei glifosati nei cimiteri senza avvisare i cittadini, incuranti delle indicazioni del Distretto Rurale e Biologico del Valdarno, nel silenzio clamoroso di associazioni ambientaliste, Verdi e Slowfood, che pure sono ben rappresentate nel gruppo di maggioranza", ha aggiunto la lista Insieme.

Altro punto toccato da Benini e dai suoi uomini, i servizi nelle frazioni e il coinvolgimento della comunità. "Ancora nessuna di queste promesse è stata mantenuta, neanche se ne parla più". Il riferimento è ai consigli comunali nelle frazioni, all'individuazione di referenti sul territorio, all'attivazione di sportelli per servizi comunali nelle frazioni, alla chiusura da oltre due mesi degli sportelli esistenti di Levane e Ambra. "Ma noi non stiamo in consiglio comunale per fare una opposizione sterile e polemica - ha aggiunto la minoranza - Quello che conta per noi sono le cose concrete, ed è per questo che vigiliamo perché Nannini porti a termine i tanti progetti da noi avviati: siamo felici per l’apertura dell’asilo nido di Ambra, bene i lavori di adeguamento sismico alla scuola di Bucine e per la rotatoria di Levane in Via Valiani, anche se in ritardo. Bene il progetto per la manutenzione delle ex scuole elementari di Ambra, da noi già finanziato, dove sono custoditi i reperti archeologici del territorio". La lista Insieme ha poi espresso soddisfazione per l'ottenimento, da parte della Regione, dei finanziamenti per progettare la nuova Rsa, ("confermando quindi la strategia decisa dalla nostra amministrazione con una delibera di consiglio comunale approvata a dicembre 2022").

"Ma ci sono molte cose che non vanno bene e le dobbiamo denunciare - ha aggiunto il gruppo che fa capo all'ex sindaco - Male che sia stato tolto il finanziamento per i nuovi loculi al cimitero di S,Leolino, ritardando di mesi la loro realizzazione, mentre servivano subito; male la riesumazione di S.Pancrazio senza aver prima realizzato gli ossarini e non aver dove sistemare 24 defunti e che l’illuminazione a Levane, in Via di Perelli, pur essendo stata ultimata a Maggio, non è stata ancora accesa. Male che non si parli più del completamento della pista di atletica leggera a Bucine, già finanziato dal Credito Sportivo. Nei mesi scorsi - ha concluso Insieme - abbiamo fatto altri comunicati, segnalando cose importanti come queste, ma dobbiamo riscontrare un silenzio generale della cittadinanza. Se questo modo di amministrare, che a nostro modo di vedere ci riporta indietro di 30 anni, va bene a tutti, non resta altro che prenderne atto. Ma nel rispetto degli impegni presi nei confronti dei cittadini, con passione ed amore per il nostro territorio, continueremo a segnalare le cose contrarie al bene della nostra comunità".