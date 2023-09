Brigitta damm’un bacino. La commedia in scena tra ironia e vernacolo

Ultimo giorno con "Calcit in scena" ad Arezzo Fiere. La maratona di musica, spettacoli, cene e aperitivi, propone l’ultima serata in attesa del Mercatino dei ragazzi di domani in via Fiorentina. L’edizione 2023 di Calcit in scena è organizzato dagli amici del Calcit di via Fiorentina che domani saranno impegnati nel mercatino dei ragazzi che raccoglie fondi per il servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche. Stasera alle alle 21 ad ingresso ad offerta per il Calcit ad Arezzo Fiere, protagonista sarà la compagna del Polvarone. Sul palco il nuovo spettacolo Brigitta damm’un bacino con testo e regia di Roberta Sodi, uno spettacolo realizzato in collaborazione con casa Thevenin con cui la compagnia aretina festeggia i 100 spettacoli in scena. Commedia brillante e in vernacolo come è ormai tradizione per Roberta Sodi, la regista e sceneggiatrice della Compagnia, sarà riproposto il marchio di fabbrica che accompagna ormai da tanti anni e con successo le commedie in vernacolo aretino del Polvarone. Nella nuova commedia siamo in un piccolo bar nel centro storico della nostra città che fa da cornice alla storia scritta da Roberta Sodi. Personaggi coloriti, intrecci amorosi e la solita ironia pungente sono gli ingredienti della commedia. E anche stasera sarà possibile fare l’apericena a cura della Botteghina di Gragnone per il Calcit su prenotazione.