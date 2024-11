Breve storia di un ex asilo senza futuro

Siamo al "valuteremo" dell’assessore Sacchetti che getta più di un’ombra su un’opera-simbolo di questa giunta. Il comando della polizia municipale nell’ex asilo di via Filzi non ha futuro: portare i vigili urbani a Saione è un progetto nato male e proseguito peggio.

L’ultimo inghippo è la scoperta di una procedura fallimentare del mandatario mentre sull’immobile, di proprietà privata, si sono fatti già lavori con soldi pubblici. Tra fornitori non pagati e sub appalti non rispettati, si è arrivati anche alla rescissione con la ditta esecutrice. Il fallimento scoperto di recente sembra poter affondare il progetto.

Di certo via Setteponti ospiterà i vigili per diversi anni, mentre per ora il comando in via Filzi è una chimera. Più inquietante di quella tornata da poco.

Federico D’Ascoli