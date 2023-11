Brescia a Palermo senza Gastaldello squalificato (e a rischio esonero)

Daniele Gastaldello non sarà in panchina domani a Palermo. L’allenatore del Brescia è stato infatti squalificato per un turno dal Giudice Sportivo di Serie B, in seguito al cartellino rosso rimediata durante la gara col Cittadella. Il tecnico è stato espulso per le proteste ritenute eccessive.

Con il Palermo e la lanciatissima Cremonese, Gastaldello dovrà però fare i punti per non giocarsi la panchina durante la sosta per le Nazionali.

"Mi sento tranquillissimo - ha detto - faccio il mio lavoro con grande passione. Cerco di dare il massimo, nel calcio ci sono questi periodi dove le cose vanno male e i risultati non arrivano, ma io sono tranquillo".

Dopo 3 bastoste una dietro l’altra la sua posizione resta molto delicata, il nome di Luca D’Angelo come possibile sostituto è sempre più incombente ma per il momento Cellino non sembra intenzionato a dare una sterzata.

In serie B sono tre i giocatori squalificati dal giudice sportivo: un turno di stop per Dimitrios Nikolaou (Spezia), Stefano Scognamillo (Catanzaro) e Valerio Verre (Sampdoria). Due giornate al dirigente del Lecco Domenico Fracchiolla. Ammenda di 1500 euro al Modena, di 1000 al Bari e al Pisa. E ieri la Ternana ha esonerato il tecnico Lucarelli.

Luca Marinoni