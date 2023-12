Branduardi apre le feste. Concerto in Collegiata

Nella città del Carnevale è la serata di Angelo Branduardi che aprirà il cartellone degli eventi natalizi a Foiano con un concerto alle ore 21 alla Collegiata. Il concerto aprirà le festività natalizie ma chiuderà anche l’anno robbiano di Foiano: è infatti con il cantautore e violinista che la città del Carnevale omaggerà i maestri ceramisti Della Robbia che proprio nel paese della Valdichiana hanno custodito alcuni dei loro capolavori. Uno di questi è proprio nella Collegiata foianese dove si esibirà l’artista che potrterà in scena il suo ultimo disco "Il cammino dellanima" nell’ambito del suo "Confessioni di un malandrino tour" che già ha fatto tappa in diverse chiese e teatri del Paese.

Un modo per chiudere in bellezza il 2023 che a livello turistico, anche grazie alla proposta di eventi e iniziative culturali,ha registrato ottimi numeri in termini di presenze che adesso si prepara al giro di boa del natale. Il programma ha preso il via ieri con la tradizionale fiera natalizia organizzata in collaborazione con associazione per il Pozzo che vede il ritorno del villaggio degli Elfi di Babbo Natale, quest’anno con una nuova location a Pozzo della Chiana e che proseguirà anche oggi 3 dicembre. Sabato 9 dicembre spazio a "Natale con gusto", l’ evento organizzato in collaborazione con Confcommercio Valdichiana all’insegna delle degustazioni a cura di ristoranti ed esercizi commerciali locali, musica e attività per bambini.

Domenica 17 dicembre alla palestra Fossombroni va in scena il "Concerto del quarantesimo"; mentre venerdì 22 ore 21, alla chiesa di S.Domenico, è il turno di "Suonate le campane" mentre sabato 23, alle ore 16, alle Logge del Grano, tocca al Concerto Natalizio della Chiana Junior Band. Si va poi avanti alle ore 21.15, alla chiesa museo Fraternita "Videntes Stellam" cononcerti e spettacoli natalizi in collaborazione con associazione effetti sonori, gruppo polifonico foianese e Filarmonica Pietro Mascagni.

Il programma continua a gennaio con "Le befane dei cantieri" che chiude tutte le festività: le quattro befane dei cantieri tornano a Foiano per regalare dolci e momenti di felicità ai nostri bambini. Per non dimenticare che per tutto il periodo natalizio saranno visitabili le Mostre dei Presepi di Foiano: Presepe di Cartapesta in Piazza Cavour, presepi artigianali in Sala Carbonaia, presepe di San Domenico nei sotterranei della Chiesa di San Domenico.