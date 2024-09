Botulismo. Questa la causa della morte dei germani reali sul torrente Dogana a Montevarchi

Arezzo, 06 settembre 2024 – L’Ufficio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare del Valdarno, afferente alla Asl Toscana Sud Est, ha comunicato gli accertamenti diagnostici compiuti su 11 carcasse integre di germani reali e di 1 carcassa di nutria trovate morte e recuperate nel torrente Dogana a Montevarchi il 22 agosto scorso. Le analisi effettuate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana hanno accertato che la causa della morte di questi animali è dovuta al Botulismo, ovvero alla presenza nei loro fegati di geni tossina botulinica C e D, mentre sono risultate negative le analisi per virus dell’influenza aviaria e per altri agenti batteri patogeni.

Come ha spiegato l’azienda sanitaria, il Botulismo è considerato Tra le principali cause di mortalità negli uccelli selvatici e può verificarsi in presenza di particolari condizioni ambientali che determinano la germinazione delle spore: zone umide con fondi limacciosi in cui la temperatura dell’acqua risulta elevata e con scarso o nessun ricambio di ossigeno, intense fioriture di alghe, con situazioni che favoriscono fenomeni anaerobici. Gli animali, in particolare gli uccelli selvatici, possono contrarre il botulismo “cibandosi di altri animali infetti” e “consumando larve di insetti che si sono sviluppate su carcasse in decomposizione”. Quindi è necessario continuare a rimuovere velocemente gli animali morti sul torrente per diminuire l’ulteriore rischio di intossicazione e di diffusione. “Non c’è alcun pericolo di infezione per quanto riguarda i nostri animali da compagnia se portati a passeggio lungo il torrente o corsi d’acqua – ha concluso la Asl - Questa condizione, quindi, mai avvenuta in precedenza, è riconducibile alle conseguenze delle alte temperature di questo periodo e al mancato ricambio di acqua. L’abbassamento delle temperature e le piogge possono aiutare nella riduzione e nella scomparsa del fenomeno”.

L'allarme era scattato nel primo pomeriggio del 22 agosto scorso, quando una signora aveva chiamato la polizia municipale di Montevarchi, segnalando la presenza di diverse anatre morte sul letto del torrente Dogana, in zona Ginestra. I vigili urbani si sono diretti immediatamente sul posto e hanno constatato la presenza di una decina di esemplari privi di vita. E' partita una chiamata al servizio veterinario della Asl Toscana Sud Est e, contemporaneamente ai vigili del fuoco di Montevarchi, intervenuti con la scala per consentire di scendere sul letto del fiume. Gli uomini dell'azienda sanitaria, con l'aiuto della polizia municipale, hanno quindi provveduto a rimuovere le carcasse degli animali e a portarle nei laboratori per gli accertamenti del caso.