Bottino alla guida del Pronto soccorso

La Asl Toscana Sud Est ha nominato il sostituto del dottor Simone Nocentini, che dal 16 gennaio scorso è alla guida della centrale del 118 di Arezzo. Un nuovo incarico per il quale ha dovuto lasciare la direzione del pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia. Al suo posto il direttore generale Antonio D’Urso ha nominato il dottor Fabrizio Bottino che da ieri, valutati tutti i requisiti necessari, è il nuovo direttore di medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza in Valdarno. Bottino, già dirigente medico della UOS medicina d’urgenza e Obi del Valdarno, ricoprirà il ruolo fino ad espletamento della selezione pubblica, la cui procedura è già stata avviata dall’Azienda. Simone Nocentini aveva vinto la selezione per l’incarico alla centrale, che avrà durata quinquennale.