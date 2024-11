Borse di studio Lions: il Marcelli fa tris

L’Istituto "G. Marcelli" di Foiano della Chiana fa "cappotto". I tre vincitori delle borse di studio messe a disposizione dal Lions Club Cortona Valdichiana Host sono andati a tre studenti della scuola: Edoardo Rossi, Kevin Botti e Gino Burroni. Sono loro ad essersi aggiudicati il premio istituito dal club della Valdichiana per celebrare il 60° anniversario della sua costituzione. "Il premio – confermano gli organizzatori - è intitolato a Giuseppe Taranto, uno dei soci del Club del passato che ha lasciato un segno indelebile nella storia del Lions Club Cortona Valdichiana Host sostenendo e sviluppando i valori di altruismo e solidarietà che sono alla base del mondo Lions". L’iniziativa, riservata agli studenti del IV e V anno delle scuole secondarie di II grado dei comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana, ha visto i ragazzi cimentarsi in un elaborato attorno all’ aforisma pronunciato da Melvin Jones (il fondatore del Lions Club International). "Se incontri una persona in difficoltà, non fare beneficenza bensì aiutalo a rialzarsi". Un concorso che ha fatto da sfondo alla cerimonia del Sessantesimo anno dalla fondazione del Lions Club Cortona Valdichiana Host che si è svolta a Farneta ricordando i principali valori lionistici che da anni animano il lavoro dei soci del club cortonese. Il lato curioso è che i tre vincitori appartengono tutti all’Istituto Omnicomprensivo "G. Marcelli" di Foiano della Chiana che si è meritato così il simpatico premio "Cappotto" consegnato alla dirigente scolastica, Anna Bernardini insieme al Sindaco di Foiano, Jacopo Franci.