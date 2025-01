Borse di studio Camorri. C’è tempo fino al 7 febbraio per mettersi in gioco

CORTONAC’è tempo fino al 7 febbraio per partecipare alla selezione per accedere alle borse di studio in memoria di "Danilo Camorri". Si tratta di due contributi economici per studenti universitari frequentanti l’anno accademico 2024/2025 ed una borsa di studio per studenti diplomati nell’anno scolastico 2023/2024.

Una borsa di studio di euro 500 è destinata a studenti residenti nel comune di Cortona, che hanno superato l’esame di maturità nell’anno scolastico 2023/24 con una votazione non inferiore a 90/100. Altre due borse di studio del valore di 2 mila euro cadauna sono dedicate agli studenti universitari residenti nel comune di Cortona iscritti nell’anno 2024/25 a corsi di laurea in materie specialistiche informatiche quali: Ingegneria informatica, Ingegneria dell’informazione, Informatica, Laurea triennale in Statistica, Laurea magistrale in Statistica e "Data Science" Matematica, Fisica con riserva prioritaria agli studenti residenti a Cortona iscritti ad Ingegneria informatica.

L’iniziativa è stata realizzata per la prima volta nel 2021, grazie alla volontà di Francesco e Michela Camorri, figli del compianto imprenditore Danilo Camorri, fondatore dell’azienda Uno Informatica. Il termine per l’inoltro delle domande di ammissione al bando è fissato alle ore 12:00 di giovedì 7 febbraio. "Il progetto delle borse di studio nasce dalla convinzione, tramandata da nostro padre, che investire sulla formazione dei giovani rappresenti il veicolo per continuare a rispondere ai cambiamenti e alle sfide di un mercato del lavoro in continua evoluzione", confermano Francesco e Michela Camorri.