Borgo Jazz e mercatini La nuova estate in centro

di Claudio Roselli

"L’unione fa la forza, dice un noto proverbio, e mi pare che lo stiamo finalmente capendo". Così Sonia Fortunato, appena confermata alla presidenza dell’Associazione Commercianti del Centro Storico di Sansepolcro. Brindisina di origine, vive da 25 anni nella città pierfrancescana e oramai si considera biturgense a tutti gli effetti; assieme al figlio Francesco, è titolare di un elegante bar in via XX Settembre, inaugurato un paio di anni fa. Molto dinamica e cordiale, è di fatto la figura immagine degli esercenti locali. Al timone dell’associazione dal 2018, si è vista riconoscere il grande impegno profuso. "Direi che prima ancora ci ho messo il cuore – sottolinea la Fortunato – e poi per ottenere i risultati occorre l’aiuto di tutti i colleghi".

Come è cambiato in questi ultimi tempi il rapporto con l’amministrazione comunale?

"Tantissimo. Adesso, da Palazzo delle Laudi possiamo contare su una valida collaborazione, il che è fondamentale: purtroppo, debbo dirlo, i presidenti che mi hanno preceduta non hanno avuto la mia stessa opportunità; anzi, hanno si sono trovati spesso in difficoltà nel dialogo con i passati esponenti. Gli ultimi eventi che abbiamo organizzato ci hanno invece visto sempre supportati dalle istituzioni e dalle organizzazioni di categoria: insomma, l’auspicato cambio di passo è avvenuto".

La presenza dei giovani al vostro fianco è un segnale di intraprendenza, oltre che di novità?

"Abbiamo questo gruppo, chiamato ‘I Citti del Fare’, che si sta rivelando la nostra fortuna; io stessa sono una ‘citta’ e mi sono affiancata a loro con soddisfazione, perché di idee nuove ne abbiamo bisogno. Se le associazioni cittadine si rivolgessero a questi ragazzi, sono sicura che saremmo veramente a cavallo". Si preannuncia una estate ricca di proposte a Sansepolcro? "Intanto, ripartiremo con i mercatini del venerdì e poi annuncio fin da ora che ai primi di agosto tornerà Borgo Jazz, che tanto successo ha riscosso all’esordio nel 2022. Stiamo poi varando il cartellone degli appuntamenti estivi assieme all’assessore che ha la delega agli eventi, ma ripeto il concetto di fondo: siamo riusciti a capire che, creando sinergia, è meglio per tutti e adesso qui a Sansepolcro sta tirando una bella aria".

Il nuovo direttivo dell’Associazione Commercianti del Centro Storico di Sansepolcro – composto anche dai rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti – diverrà operativo dal prossimo 24 maggio.