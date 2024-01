Borgo del Natale: boom presepi. Dalla nascita dell’agnellino ai 15mila visitatori della mostra

di Claudio Roselli

Presepi: è questa la parola chiave che ha decretato il successo del Borgo del Natale a , assieme ovviamente agli altri eventi andati in scena. Questa edizione della Mostra di Arte Presepiale nella chiesa dei Servi di Maria, assieme alle iniziative collaterali, ha fatto registrare un salto di qualità a ogni livello, portando gente anche da fuori comprensorio. L’esposizione sta assumendo una dimensione sempre più nazionale e il primato dei 15mila visitatori della scorsa edizione è già stato superato. Basterà ricordare che soltanto l’8 dicembre, giorno dell’inaugurazione, si sono presentati in 2mila. Il grande presepio della rionale di Porta Romana e quello vivente di Gricignano, con la nascita in "diretta" dell’agnellino, hanno completato l’offerta della città nel contesto degli oltre 50 appuntamenti che hanno accompagnato i 38 giorni di manifestazione fra rispetto della tradizione e contemporaneità. Mostre, concerti e buon cibo hanno arricchito il calendario; forte la collaborazione fra gli enti organizzatori: Comune , Confcommercio e Confesercenti, Commercianti del centro storico, Cna e Confartigianato, le cui iniziative hanno permesso di celebrare il Natale in ogni sua forma. Fino al giorno di Natale, piazza Torre di Berta è stata il palcoscenico di un’atmosfera particolare, con 20 casette di legno che hanno ospitato una varietà di attività, proposte regalo e delizie culinarie.

"Il Borgo del Natale è diventato un luogo d’incontro per le famiglie, un rifugio di calore e gioia in cui immergersi completamente nello spirito natalizio – ha dichiarato l’amministrazione comunale – e se molti sono stati gli eventi che hanno animato il calendario del Borgo del Natale lo si deve alla disponibilità delle realtà cittadine che hanno organizzato momenti aggregativi sia in città che nelle frazioni".

Dicevamo della natività, che è stata celebrata con varie rappresentazioni. Ampio spazio è stato dedicato all’arte presepiale grazie all’impegno della società rionale di Porta Romana, dell’Accademia Enogastronomica della Valtiberina, dell’associazione Le Centopelli e della Pro Loco di Gricignano, che hanno condiviso queste tradizioni con la comunità locale, ottenendo un grande successo di pubblico.